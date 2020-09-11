Названы угрозы, которые беспокоят людей из разных стран

Перевод исследовательского отчёта предоставило издание «Хайтек». Сообщается, что самой серьёзной угрозой люди называют глобальное изменение климата. Эта проблема беспокоит европейцев больше, чем распространение инфекционных заболеваний. Но последнюю тоже считают серьёзной. Также опрошенные люди назвали в качестве основных угроз проблемы безопасности — терроризм, кибератаки из других стран и распространение ядерного оружия. Кибератаки оказались самыми страшными угрозами для людей из Австралии и Дании.

Сообщается, что женщины, как правило, больше беспокоятся об изменении климата и терроризме, а также о распространении инфекционных заболеваний и глобальной бедности.

Стоит отметить, что в опросе не участвовали россияне.