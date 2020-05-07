Названы условия работы бесплатного интернета от Facebook для бедных стран

В Перу работу сервиса обеспечивают также четыре оператора мобильной связи. Приложение Discover можно установить на Android-смартфон или компьютер. Оно позволит бесплатно заходить на сайты. Однако фото-, аудио- и видеоконтент при этом загружаться не будут.

Цель сервиса — предоставить доступ к интернету для малообеспеченных людей. Сейчас жителям Перу доступны 10 МБ трафика в сутки. Причём ограничение установили операторы связи, а не сама Facebook.

В будущем список стран с доступом к сервису Discover может быть расширен.