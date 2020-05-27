Названы устройства с самыми качественными экранами

В категории «Дисплей года» называют продукты с самыми значительными технологическими достижениями и/или выдающимися характеристиками. В списке оказался монитор Pro Display XDR от Apple. Специалисты считают, что он установил новую планку для профессиональных дисплеев. Также эксперты отметили 65-дюймовую панель BD Cell Display производства BOE.

Среди других победителей этого года — гибкий дисплей Samsung, система Virtual Mirror System с семидюймовым экраном OLED в автомобилях Audi.

Стоит отметить, что Apple не в первый раз получает награду SID. В прошлом году эксперты оценили дисплей в «умных» часах Apple Watch Series 4.