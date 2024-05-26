Названы вещи, которые любят почти все домашние кошки

Опубликовано 26 мая 2024, 12:45
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Названы вещи, которые любят почти все домашние кошкиВозьмите это себе на заметку
Как и люди, кошки обладают своим характером, привычками, предпочтениями. Тем не менее есть вещи, которые эти питомцы любят практически всегда.
Сон. Любовь к этому занятию обусловлена у кошек эволюционно, так как они ведут ночной образ жизни.
Свежая еда. Домашние кошки предпочитают именно свежую пищу.
Проточная вода. Многие кошки между поилкой и водой из-под крана выберут второе.
Заточка когтей. Кошки действительно от этой процедуры получают удовольствие.
Игры. Потребность в них с возрастом у кошек снижается, однако они всё равно получают от них удовольствие.
Наблюдение за птицами. Кошки любят сидеть на подоконнике и «виртуально» охотиться на птичек.
Внимание хозяев. Существует стереотип, что кошки очень независимы. Однако в действительности они очень нуждаются во внимании и в общении.
Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова