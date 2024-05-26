Названы вещи, которые любят почти все домашние кошки

Игры. Потребность в них с возрастом у кошек снижается, однако они всё равно получают от них удовольствие.

Наблюдение за птицами. Кошки любят сидеть на подоконнике и «виртуально» охотиться на птичек.

Внимание хозяев. Существует стереотип, что кошки очень независимы. Однако в действительности они очень нуждаются во внимании и в общении.