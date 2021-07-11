Названы вещи, о которых опасно писать в соцсетях

По словам эксперта, в соцсетях нельзя призывать к любому насилию, в том числе над животными. Запрещено писать про суицид, наркотики. Не стоит публиковать и даже отправлять другим людям откровенные фотографии.

Также специалист посоветовала быть осторожнее при публикации личных данных: документов, фото билетов, номера банковской карты. Эта информация может попасть в руки мошенников. Ещё стоит удалить фотографии с алкоголем, однотипные селфи, совсем личные фотографии. Этим тоже могут воспользоваться мошенники. Кроме того, всё это может отпугнуть HR-специалиста с потенциальной работы.

Недавно опрос показал, что самой популярной среди совершеннолетних россиян соцсетью является «ВКонтакте».