Названы виды рыб, которые могут вымереть из-за глобального потепления

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Названы виды рыб, которые могут вымереть из-за глобального потепленияМы едим этих рыб
Учёные из Редингского университета в Англии предупредили, что изменение климата может убить некоторые виды рыб.
Дело в том, что потепление вод океана препятствует выживаемости рыб и может мешать им адаптироваться к изменениям. Согласно новому исследованию, такие виды, как сардины и сельдь столкнутся с большими трудностями. Тёплая вода будет уменьшать их размер и способность перемещаться в более подходящие условия.
В целом, исследование опровергает гипотезу о том, что уменьшение перемещений рыб лишь поможет видовому разнообразию. Учёные говорят, что всё будет происходить ровно наоборот.
«Это имеет серьёзные последствия для всех рыб и нашей продовольственной безопасности, поскольку многие виды, которые мы едим, могут стать более редкими или даже исчезнуть в ближайшие десятилетия», — заявили учёные.