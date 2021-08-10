Названы виды рыб, которые могут вымереть из-за глобального потепления

Дело в том, что потепление вод океана препятствует выживаемости рыб и может мешать им адаптироваться к изменениям. Согласно новому исследованию, такие виды, как сардины и сельдь столкнутся с большими трудностями. Тёплая вода будет уменьшать их размер и способность перемещаться в более подходящие условия.

В целом, исследование опровергает гипотезу о том, что уменьшение перемещений рыб лишь поможет видовому разнообразию. Учёные говорят, что всё будет происходить ровно наоборот.

«Это имеет серьёзные последствия для всех рыб и нашей продовольственной безопасности, поскольку многие виды, которые мы едим, могут стать более редкими или даже исчезнуть в ближайшие десятилетия», — заявили учёные.