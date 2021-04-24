Названы впервые применённые на учениях в Крыму военные технологии

Как пишет издание «Известия», на учениях были применены автоматизированные системы управления ВВС и ПВО, «Акация-М» и ЕСУ ТЗ. В Крым военные выдвинулись в начале апреля. Это были соединения из состава двух общевойсковых армий: 41-й Центрального военного округа и 58-й — Южного. Кроме того, участвовали три дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ): 7-я, 76-я и 98-я, корабли трёх флотов и Каспийской флотилии.

Также во время учений было отрепетировано создание разнородной сухопутной группировки у границ, действие в одном строю десантных кораблей с Черноморского, Балтийского и Северного флотов. С ними впервые в истории высадили в Крыму войска катера Каспийской флотилии. Помимо этого, на учениях активно использовали беспилотники.