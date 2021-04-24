Наука и технологии
Сегодня в 11:01
Названы впервые применённые на учениях в Крыму военные технологии
Это были автоматизированные системы управления
Недавно в Крыму начались масштабные учения. На них впервые протестировали новейшие автоматизированные системы управления. Благодаря им все военнослужащие действовали в едином информационном поле.
Как пишет издание «Известия», на учениях были применены автоматизированные системы управления ВВС и ПВО, «Акация-М» и ЕСУ ТЗ. В Крым военные выдвинулись в начале апреля. Это были соединения из состава двух общевойсковых армий: 41-й Центрального военного округа и 58-й — Южного. Кроме того, участвовали три дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ): 7-я, 76-я и 98-я, корабли трёх флотов и Каспийской флотилии.
Также во время учений было отрепетировано создание разнородной сухопутной группировки у границ, действие в одном строю десантных кораблей с Черноморского, Балтийского и Северного флотов. С ними впервые в истории высадили в Крыму войска катера Каспийской флотилии. Помимо этого, на учениях активно использовали беспилотники.