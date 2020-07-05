Названы вредоносные программы, которые содержатся в письмах о коронавирусе

По информации Group-IB, в апреле, на который пришёлся период введения ограничений, выросло число кибератак в мире на 73% по сравнению с мартом. Гендиректор компании рассказал, что итоги специалисты будут подводить в октябре-ноябре, но уже сейчас ясно, что количество рассылок по теме коронавирусной инфекции увеличилось. 65% из них содержат программы-шпионы, 31% — бэкдоры (позволяют получить несанкционированный доступ к данным или удалённому управлению компьютером) и 4% — шифровальщики.

Эксперт также отметил, что ущерб от шифровальщиков продолжает расти. Эти программы блокируют нормальную работу компьютера — шифруют данные — и требуют выкуп за восстановление. Средний размер выкупа в первом квартале 2020 года превысил $110 тысяч.