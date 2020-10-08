Названы все существующие истребители пятого поколения

Перевод материала опубликовала «Лента.ру». Американские авторы написали, что истребителями пятого поколения сегодня являются российский Су-57, американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский Chengdu J-20. Эти самолёты сочетают в себе скорость, скрытность, современные вооружение и датчики.

В Popular Mechanics также отметили, что в настоящее время созданы 13 самолётов Су-57, но все они — прототипы и опытные образцы. Журналисты заявили, что Россия неоднократно тормозила программу истребителя пятого поколения. Причинами тому были проблемы с разработкой и финансированием.