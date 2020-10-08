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Названы все существующие истребители пятого поколения
Они есть только у трёх стран
Американское издание Popular Mechanics прокомментировало полёт российского самолёта Су-57 без фонаря. В этом же материале авторы назвали все существующие истребители пятого поколения.
Перевод материала опубликовала «Лента.ру». Американские авторы написали, что истребителями пятого поколения сегодня являются российский Су-57, американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский Chengdu J-20. Эти самолёты сочетают в себе скорость, скрытность, современные вооружение и датчики.
В Popular Mechanics также отметили, что в настоящее время созданы 13 самолётов Су-57, но все они — прототипы и опытные образцы. Журналисты заявили, что Россия неоднократно тормозила программу истребителя пятого поколения. Причинами тому были проблемы с разработкой и финансированием.