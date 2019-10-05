Наука и технологии
Сегодня 14:41
Названы вызывающие агрессию виды компьютерных игр
И это не шутеры
Многочисленные исследования не находят прямой связи между антисоциальным поведением в реальной жизни и увлечением компьютерными играми. Однако учёные из Мельбурнского королевского технологического университета в Австралии заявили, что есть всё-таки разновидность игр, которая повышает агрессию у пользователей.
Принято считать, что жестокость в людях развивают игры со сценами насилия, шутеры и т.п. Однако, по мнению исследователей, агрессивное поведение и вспышки гнева скорее вызывают соревновательные игры.
Тут всё понятно: сам факт соревнования провоцирует сильные эмоции, а поражение усиливает негатив. Связи же между агрессивным поведением и увлечением «жестокими» играми учёные снова не нашли.
Отметим, что общественность часто необоснованно считает игры причиной каких-либо неприятных событий, например, массовых расстрелов.
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