Названы вызывающие агрессию виды компьютерных игр

Принято считать, что жестокость в людях развивают игры со сценами насилия, шутеры и т.п. Однако, по мнению исследователей, агрессивное поведение и вспышки гнева скорее вызывают соревновательные игры.

Тут всё понятно: сам факт соревнования провоцирует сильные эмоции, а поражение усиливает негатив. Связи же между агрессивным поведением и увлечением «жестокими» играми учёные снова не нашли.

Отметим, что общественность часто необоснованно считает игры причиной каких-либо неприятных событий, например, массовых расстрелов.