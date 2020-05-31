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Названы задачи Северного флота России
Он противостоит НАТО
Северный флот России начал учения по отработке поиска и уничтожения подлодок. В связи с этим военный историк Дмитрий Болтенков назвал изданию «Известия» задачи данного объединения Военно-морского флота (ВМФ) России.
Сообщается, что главными горячими точками противостоянии России и НАТО считаются Балтика, Чёрное и Средиземные моря. Силы альянса, как пишут в «Известиях», ведут себя достаточно агрессивно и на севере. Например, в мае в Баренцево море заходила корабельная группа НАТО. В целом, силам альянса на этом направлении противостоит Северный флот.
Перед ним стоят следующие задачи: нанесение ракетного ядерного удара по территории страны агрессора; ведение воздушно-морских и подводных операций в Атлантике и других океанах; арктические операции; противовоздушная оборона Северных рубежей России.
В издании также отметили, что в скором времени Северный флот усилят новыми и модернизированными надводными кораблями.