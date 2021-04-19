Названы загрязняющие природу больше всего сайты

Исследование провела платформа uSwitch. Углеродный след — это совокупность всех выбросов парниковых газов, произведённых прямо и косвенно отдельным человеком, организацией, или, как в данном случае, сайтом. Всего оценивали углеродный след 200 самых популярных сайтов.

Выяснилось, что за одно посещение и 69 кликов Reddit выделяет около 13,05 грамма углекислого газа. Столько же выделяется от проезда пяти километров на автомобиле. У Pinterest данный показатель составил около 12,43 грамма углекислого газа, а у игрового портала Nintendo — 11,43 грамма.

Менее всего загрязняет природу Wikipedia — 0,04 грамма.