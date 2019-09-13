Названы заведения общепита России, в которых начнут продавать искусственное мясо

Производитель «мяса» — американская компания Beyond Meat. Его уже можно можно найти в меню ресторанов TGI Friday`s и на полках «Ленты». Вскоре продукт начнут продавать «Перекрёсток» и «Азбука вкуса».

Журналисты сомневаются, что такое «мясо» приживётся на российском рынке. Дело в том, что оно само и блюда из него стоят довольно дорого для среднего россиянина. Тем не менее, дистрибутор Beyond Meat планирует увеличить к следующему году количество ввозимого в страну продукта как минимум в 10 раз.

Как рассказал глава сети ресторанов «Теремок», «мясо» Beyond Meat действительно напоминает по вкусу настоящее. Поэтому блюда из него появятся в ресторанах с октября.