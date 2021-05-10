Названы животные, которые умеют смеяться

О работе учёных рассказывает Naked Science. Ранее смех как вид социального взаимодействия описывали у приматов, крыс и некоторых других видов животных. Исследователи из Калифорнийского университета решили провести анализ работ про поведение животных, чтобы узнать, есть ли что-то подобное смеху у других видов.

Учёные пояснили, что у людей смех — это демонстрация того, что нам весело, и приглашение других людей к нам присоединиться. Авторы работы предположили, что у многих животных есть такой тип вокализации. Они обнаружили поведение, схожее с человеческим смехом, у 65 видов. Это были не только приматы, но и собаки, домашние коровы, лисы, тюлени, мангусты, три вида птиц, в том числе попугаи, и австралийские сороки.