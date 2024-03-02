Не более 20 страниц/мес: HP начала сдавать принтеры в аренду

Планы варьируются от $ 6,99 в месяц за базовую печать на принтере HP Envy до внушительных $ 35,99 за HP OfficeJet Pro и более высокое количество страниц (да, количество распечатываемых страниц ограничено). HP обещает доставку чернил, когда они заканчиваются, и круглосуточную поддержку, хотя существуют ограничения (ремонт или замена деталей не производится).

И вот тут все становится интереснее и потенциально «тревожнее».

HP требует подключения принтера к Интернету. Хотя это кажется излишним для базовой печати, это позволяет HP «отслеживать вашу деятельность по печати». HP также отслеживает уровень чернил, количество страниц (максимальное для HP Envy — 20 распечатанных страниц, HP OfficeJet Pro — 700), типы напечатанных документов и даже устройства, используемые для печати. Сбор данных распространяется на «периферийные устройства» и другие неопределенные показатели, которые HP считает важными. Политика конфиденциальности компании разрешает передавать данные пользователей рекламным партнерам для целевой рекламы и потенциально делиться данными с другими компаниями.

Кстати, за досрочное расторжение договора придется заплатить до 270 долларов. По истечении двух лет плата за отмену отменяется только в том случае, если вы вернете принтер и картриджи в течение 10 дней. Эта стратегия фиксирует пользователей и создает систему, похожую на контракты с телефонными операторами.