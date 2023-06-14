Не Болливудом и танцами едины: Индия почти что стала лидером на рынке смартфонов

Этот рост можно в значительной степени отнести на счет компании Apple, на долю которой пришлось около половины индийского экспорта смартфонов в 2022-2023 финансовом году. Несмотря на то, что производство iPhone составляет всего 7% от общего объема производства, присутствие Apple в Индии вывело смартфоны в пятерку лидеров индийского экспорта.

Поскольку Индия сейчас занимает второе место в мире по объему рынка смартфонов, прогнозируется, что к 2025 году она станет крупнейшим рынком.

Интересно, что рост экспорта смартфонов также создает проблемы для индийского правительства, требуя улучшения инфраструктуры, включая надежное электроснабжение, лучшие дороги и квалифицированную рабочую силу. С чем, признают эксперты, у страны проблемы.