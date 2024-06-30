«Не будем перегибать палку»: Билл Гейтс о критике излишнего энергопотребления ИИ

Гейтс, известный своими инвестициями в энергетические решения (чего только стоит TerraPower, компания, занимающаяся разработкой ядерного реактора), подчеркнул, что инновации в области ИИ могут перевесить рост спроса на электроэнергию. Он признал, что Microsoft сама сталкивается с проблемами, указав на значительный рост выбросов парниковых газов, связанный с расширением центров обработки данных.

Несмотря на такое воздействие на окружающую среду, Гейтс похвалил технологические компании за то, что они стимулируют развитие технологий чистой энергии. По его словам, такие инвестиции не только поддерживают рост мощностей возобновляемых источников энергии, но и согласуются с «глобальными усилиями по снижению выбросов углекислого газа».