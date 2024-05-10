Не будьте одурачены «фемботами»: взгляд на амбиции китайских аниматроников

На видео, снятом на одной из китайских фабрик, запечатлены ряды частично обтянутых кожей гуманоидов с пугающе реалистичными чертами лица. Хотя может показаться, что это взгляд в будущее робототехники, правда куда менее сенсационна.

За этими творениями стоит компания ExRobots, специализирующаяся на «эффективных и дружелюбных услугах умных гидов». Их основной задачей является создание гиперреалистичной аниматроники для музеев, выставок и корпоративных мероприятий. Считайте, что это роботизированный музей мадам Тюссо, дополненный технологией 3D-сканирования для создания индивидуальных талисманов и ведущих.

Эффективность вирусного ролика заключается в его способности использовать наш дискомфорт, связанный со «зловещей долиной» — тревожным чувством, которое вызывают близкие к человеку, но не совсем человеческие искусственные существа.

Так, видео служит напоминанием о более широком прогрессе, происходящем в области робототехники. В то время как ExRobots фокусируется на развлечениях, многочисленные китайские компании, такие как Unitree и UBTech, добиваются значительных успехов в разработке роботов-рабочих с искусственным интеллектом, способных выполнять реальные задачи.

Глобальная гонка за создание функциональных гуманоидов разгорается, и как Китай, так и североамериканские компании, такие как Tesla и Boston Dynamics, «расширяют» границы технологии.