Не черника: учёные назвали ягоду, полезную для здоровья глаз

В эксперименте участвовали 13 человек в возрасте 45-65 лет. Три месяца они употребляли в пищу около 30 граммов ягод годжи. Перед экспериментом и после него исследователи измерили у участников плотность защитных пигментов глаз. При втором измерении учёные увидели рост показателя.

Затем они набрали ешё одну группу из 14 людей того же возраста. Они три месяца принимали лекарственные БАДы для здоровья глаз. В этой группе никаких изменений не было.

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