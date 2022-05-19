Не далеко ушли: какие пароли чаще всего используют генеральные директора компаний

Более свежая выборка исследования состоит из 290 миллионов утечек данных. Оказалось, что когда речь идет о генеральных директорах и других высокопоставленных бизнесменах, их выбор паролей во многом совпадает с выбором паролей для обычных людей, хотя многие из них часто используют имена. Tiffany была замечена в 100 534 случаях взлома; затем был Charlie - 33 699; Michael был найден 10 647 раз; и Jordan - 10 472 раза.

В отчете также говорится о мифических существах и животных как о самых популярных паролях, которые были взломаны при утечке данных. “Dragon" был замечен 11 926 раз, а "monkey" - 11 675 раз.