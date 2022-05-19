Не далеко ушли: какие пароли чаще всего используют генеральные директора компаний

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Не далеко ушли: какие пароли чаще всего используют генеральные директора компанийОни не самые очевидные, но такие же глупые
Исследование было проведено менеджером паролей NordPass, который еще в 2020 году установил, что наиболее часто используемыми паролями для широкой публики являются последовательные числа, такие как "123456", "picture1" и "password".
Более свежая выборка исследования состоит из 290 миллионов утечек данных. Оказалось, что когда речь идет о генеральных директорах и других высокопоставленных бизнесменах, их выбор паролей во многом совпадает с выбором паролей для обычных людей, хотя многие из них часто используют имена. Tiffany была замечена в 100 534 случаях взлома; затем был Charlie - 33 699; Michael был найден 10 647 раз; и Jordan - 10 472 раза.
В отчете также говорится о мифических существах и животных как о самых популярных паролях, которые были взломаны при утечке данных. “Dragon" был замечен 11 926 раз, а "monkey" - 11 675 раз.
Источник:PC Gamer
Автор:Максим МногословныйТеги: