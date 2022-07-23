"Не допустить третьей мировой войны": США не передадут Украине ракеты большой дальности для HIMARS

Он также объяснил, что позиция президента страны заключается в том, чтобы не допустить обстоятельств, при которых США “двигались бы в направлении третьей мировой войны”.

Салливан не считает, что США передают Украине недостаточно вооружения. Он заявил, что будь он на месте украинских коллег или президента Зеленского, то поступал бы точно также, “просил бы больше и как можно скорее”, – уточнил Салливан.