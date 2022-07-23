"Не допустить третьей мировой войны": США не передадут Украине ракеты большой дальности для HIMARS

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"Не допустить третьей мировой войны": США не передадут Украине ракеты большой дальности для HIMARSЭто одна из тех вещей, которые Байден передать не готов
США отказываются передавать Украине ракеты большой дальности ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
Есть определенные вещи, которые, по словам президента США, он не готов передавать, к ним относятся ракеты большой дальности ATACMS, дальность которых составляет 300 километров
Джейк Салливан
Помощник президента США по национальной безопасности
Он также объяснил, что позиция президента страны заключается в том, чтобы не допустить обстоятельств, при которых США “двигались бы в направлении третьей мировой войны”.
Салливан не считает, что США передают Украине недостаточно вооружения. Он заявил, что будь он на месте украинских коллег или президента Зеленского, то поступал бы точно также, “просил бы больше и как можно скорее”, – уточнил Салливан.