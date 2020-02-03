То есть не имеющий аналогов в мире российский танк будут продавать иностранцам. Так машину, по крайней мере, охарактеризовал сам Потапов. Аналогов не появится в ближайшие годы. Правда, на экспорт «Армата» не пойдёт до тех пор, пока не поступит на вооружение российской армии. По словам Потапова, «иностранные заказчики любят осуществлять закупки, как правило, когда товар приобретён Министерством обороны РФ».

Он также пообещал, что скоро будет разработан паспорт экспортного облика. А вот решение о реальных поставках примет руководство.

Напомним, «Армата» должен стать первым в мире танком, реализующим концепцию «сетецентрической войны». Машина даже сможет запускать беспилотный аппарат разведки и целеуказания «Птеродактиль». Кроме того, «Армата» является «стелс-танком».