«Не хами»: сервисные центры электроники в Японии перестанут обслуживать грубых посетителей

16:23, 15 ноября 2022
1 мин.
«Не хами»: сервисные центры электроники в Японии перестанут обслуживать грубых посетителейПравительство одобрило это
Японское подразделение Nintendo обновило свои условия обслуживания: теперь сотрудники службы поддержки могут отклонять запросы на ремонт, если клиент им нагрубил.
В целом, компания предупредила клиентов, что их не будут обслуживать в случае «ненадлежащего» поведения. Это касается и угроз в адрес сотрудника, и оскорблений, и пустой траты его времени.
Этот шаг Nintendo приветствовало министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения правительства Японии, которое назвало позицию «эффективной».