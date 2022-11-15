«Не хами»: сервисные центры электроники в Японии перестанут обслуживать грубых посетителей

В целом, компания предупредила клиентов, что их не будут обслуживать в случае «ненадлежащего» поведения. Это касается и угроз в адрес сотрудника, и оскорблений, и пустой траты его времени.

Этот шаг Nintendo приветствовало министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения правительства Японии, которое назвало позицию «эффективной».