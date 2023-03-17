Не хотите нажить хронические заболевания? Соблюдайте назначенные диеты

В тщательном обзоре нескольких рекомендуемых диет авторы выявили, что соблюдение любой из них связано с лучшим состоянием здоровья. Учёные проанализировали данные 205 852 участников в возрасте от 25 до 75 лет, собранные за 32 года.

Анализ показал, что люди, которые придерживались рекомендаций по питанию для снижения риска возникновения воспаления, высокого уровня инсулина в крови или диабета, были менее склонны к развитию диабета 2 типа, сердечных заболеваний и рака. А вот рационы с большим количеством переработанного мяса, энергетических напитков, картофеля фри и яиц, увеличивали риск хронических заболеваний.

Что интересно, потребление большего количества кофе, цельнозерновых продуктов, вина и десертов снижало риск основных хронических заболеваний.