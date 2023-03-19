Не хватает работников: в Германии робот начал ухаживать за пожилыми

18:38, 19 марта 2023
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Не хватает работников: в Германии робот начал ухаживать за пожилымиОн может даже обследовать пациента
Из-за нехватки медицинских работников немецкая клиника начала использовать робота Garmi для ухода за пожилыми людьми.
Фото: Guenter Steinebach
Внешне Garmi представляет собой робота на платформе с колёсами. Он оснащён чёрным экраном, на котором прикреплены два синих круга, выполняющие роль глаз. Garmi может не только проводить диагностику пациентов, но и обеспечивать им уход и лечение. Робот способен подавать еду, открыть бутылку с водой, вызвать помощь в случае падения или организовать видеозвонок с семьёй и друзьями.
Ещё одна важная функция робота — диагностика. Он, например, может прислонять стетоскоп к груди пациента, а на его экран тут же высвечиваются медицинские данные.