Не хватает работников: в Германии робот начал ухаживать за пожилыми

Внешне Garmi представляет собой робота на платформе с колёсами. Он оснащён чёрным экраном, на котором прикреплены два синих круга, выполняющие роль глаз. Garmi может не только проводить диагностику пациентов, но и обеспечивать им уход и лечение. Робот способен подавать еду, открыть бутылку с водой, вызвать помощь в случае падения или организовать видеозвонок с семьёй и друзьями.

Ещё одна важная функция робота — диагностика. Он, например, может прислонять стетоскоп к груди пациента, а на его экран тут же высвечиваются медицинские данные.