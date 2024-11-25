Не Китай, и не США: лидером в замене сотрудников на роботов стала Ю. Корея

Сингапур занимает второе место с показателем 770 роботов на 10 000 работников, а Китай обогнал Германию и Японию, заняв третье место с показателем 470 роботов на 10 000 работников.

В глобальном масштабе внедрение роботов продолжает расти. В Европейском союзе этот показатель вырос на 5,2%, достигнув плотности 219 роботов на 10 000 сотрудников, причем лидируют такие страны, как Германия, Швеция и Дания. Плотность роботов в Северной Америке выросла на 4,2%, и США заняли 10-е место в мире с показателем 295 роботов на 10 000 сотрудников.