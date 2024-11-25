Не Китай, и не США: лидером в замене сотрудников на роботов стала Ю. Корея

Опубликовано 25 ноября 2024, 09:451 мин.
Не Китай, и не США: лидером в замене сотрудников на роботов стала Ю. КореяБолее 10% рабочей силы в Южной Корее роботизировано
В новом отчете Международной федерации робототехники (IFR) говорится о том, что Южная Корея заняла лидирующее положение в области автоматизации рабочей силы: более 10% ее рабочей силы теперь заменено роботами. Анализ ещё и отмечает плотность роботов в стране: 1 012 роботов на 10 000 работников, что на 5% больше, чем в 2018 году.
Сингапур занимает второе место с показателем 770 роботов на 10 000 работников, а Китай обогнал Германию и Японию, заняв третье место с показателем 470 роботов на 10 000 работников.
В глобальном масштабе внедрение роботов продолжает расти. В Европейском союзе этот показатель вырос на 5,2%, достигнув плотности 219 роботов на 10 000 сотрудников, причем лидируют такие страны, как Германия, Швеция и Дания. Плотность роботов в Северной Америке выросла на 4,2%, и США заняли 10-е место в мире с показателем 295 роботов на 10 000 сотрудников.