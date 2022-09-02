Не можете сбросить вес? Все дело в выработке инсулина!

Плохое питание, слишком мало движения - образ жизни влияет на риск развития метаболических заболеваний, таких как диабет. Но эта взаимосвязь работает и в обратную сторону, как сообщает исследовательская группа под руководством доктора Даниэля Земана-Майера. Если выработка инсулина нарушена, как это происходит на ранних стадиях диабета 2 типа, это может способствовать избыточному весу. О своих выводах исследователи сообщают в журнале Nature Communications.

Исследовательская группа сосредоточила свое внимание на протеазе PC1/3, ключевом ферменте организма, который превращает различные неактивные предшественники гормонов в конечные активные формы. Если этот фермент не функционирует должным образом в организме человека, результатом могут стать серьезные эндокринные нарушения. Последствиями этого являются чувство неконтролируемого голода и сильный избыточный вес.

На следующем этапе они проверили, может ли избыточный вес быть вызван неправильной активацией других гормонов. PC1/3 активирует, в частности, инсулин. Исследователи отключили PC1/3 именно в инсулин-продуцирующих бета-клетках поджелудочной железы у мышей. Животные потребляли значительно больше калорий и вскоре стали страдать избыточным весом и диабетом.

"Эти результаты интересны еще и тем, что PC1/3 снижен в поджелудочной железе пациентов с преддиабетом, - говорит профессор Марк Донат, руководитель исследовательской группы и один из авторов исследования. Это указывает на то, что неправильная активация инсулина может быть не только следствием, но и причиной избыточного веса.

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