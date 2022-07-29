Не обижайте шмелей: у насекомых нашли способность испытывать боль

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Не обижайте шмелей: у насекомых нашли способность испытывать больА ещё они могут ею управлять
Новое исследование показало, что шмели могут демонстрировать реакцию на болезненные стимулы. Это похоже на механизм восприятия боли у животных и человека. Интересная особенность, однако, в том, что насекомые способны ещё и изменять эту реакцию в зависимости от своих целей.
Исследователи обнаружили, что шмели способны изменять свою реакцию на болезненные раздражители, чтобы получить больше сахара в качестве вознаграждения.
Один из авторов исследования отметил, что «раньше насекомые считались простыми рефлекторными автоматами, реагирующими на раздражители только рефлексами отдергивания». Новая работа же показала, что реакции у шмелей более гибкие.