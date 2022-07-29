Не обижайте шмелей: у насекомых нашли способность испытывать боль

Исследователи обнаружили, что шмели способны изменять свою реакцию на болезненные раздражители, чтобы получить больше сахара в качестве вознаграждения.

Один из авторов исследования отметил, что «раньше насекомые считались простыми рефлекторными автоматами, реагирующими на раздражители только рефлексами отдергивания». Новая работа же показала, что реакции у шмелей более гибкие.