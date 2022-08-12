«Не оправдал ожиданий»: правительство США передумало выдавать $900 млн компании Илона Маска

Субсидии должны были распределяться «в течение следующих 10 лет в виде равных ежемесячных платежей». Оказалось, что выиграть аукцион мало, необходимо было ещё и пройти проверку, на чём SpaceX и провалилась — нес могла показать заявленный результат.

«После тщательного юридического, технического и политического анализа мы отклоняем эти заявки. Потребители заслуживают надёжной и доступной высокоскоростной широкополосной связи. Мы не можем позволить себе субсидировать предприятия, которые не обеспечивают обещанных скоростей или вряд ли будут соответствовать требованиям программы», — сказала председатель Федеральной комиссии по связям США Джессика Розенворсель.