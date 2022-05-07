Не опять, а снова: в Германии обвинили "русских хакеров" в атаке на правительственные сайты

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Не опять, а снова: в Германии обвинили "русских хакеров" в атаке на правительственные сайтыВплоть до Министерства обороны страны
Немецкое издание Spiegel заявило, что хактивисты из российского объединения Killnet в начале недели совершили ряд DDoS-атак на правительственные сайты Германии.
По информации издания, Killnet совершили кибератаки на сайты немецких силовых ведомств, министерств и политиков, сделав их временно недоступными. Отмечается, что нападения были направлены, в частности, против Федеральной полиции и Федерального управления уголовной полиции (BKA).
Бундестаг, Федеральное министерство обороны и сайт СДПГ канцлера Олафа Шольца также были среди целей хактивистов, согласно внутреннему отчету ведомства. Некоторые из этих сайтов также были временно недоступны из-за перегрузки серверов.
По первоначальным оценкам властей, так называемые DDoS-атаки были цифровыми протестами в ответ на поставки немецкого оружия на Украину.