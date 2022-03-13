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"Не планируют останавливаться": хакеры, взломавшие Nvidia и Samsung, взялись за Ubisoft

Подтвердив это с помощью эмодзи
На прошлой неделе Ubisoft пережила "инцидент кибербезопасности", который временно нарушил работу некоторых игр, систем и сервисов. Теперь группа, которая взломала Nvidia и Samsung, взяла на себя ответственность и за эту атаку.
"Не планируют останавливаться": хакеры, взломавшие Nvidia и Samsung, взялись за Ubisoft

Ubisoft заявила, что “на данный момент нет никаких доказательств того, что личные данные игроков были получены или раскрыты в результате этого инцидента”, и заявила, что игры и сервисы сейчас функционируют нормально.

Ранее Nvidia подтвердила, что ее взломали, и заявила, что хакеры сливают учетные данные сотрудников и служебную информацию. Samsung же в свою очередь заявила, что хакеры украли внутренние данные компании и исходный код для устройств Galaxy. Хакерская группа LAPSUS$ взяла на себя ответственность за эти два взлома.

И вот, двумя днями ранее, в канале Telegram, предположительно управляемом LAPSUS$, группа разместила ссылку на новость о взломе игроделов и ухмыляющееся эмодзи, таким образом, взяв на себя ответственность и за инцидент с Ubisoft.

Источник: The Verge
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