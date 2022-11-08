Не показывайте детям насилие по телевизору. Из-за этого они хуже учатся в школе

21:40, 08 ноября 2022
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Не показывайте детям насилие по телевизору. Из-за этого они хуже учатся в школеОни испытывают эмоциональный стресс
Учёные доказали, что просмотр телевизионных программ с насилием в юном возрасте приводит к плохой успеваемости в средней школе.
Исследователи из Университета Монреаля проанализировали контент, показанный почти 2000 детей в возрасте от 3,5 до 4,5 лет. Когда детям исполнилось 12 лет, команда попросила их учителей оценить, насколько хорошо, по их мнению, испытуемые учатся в школе.
Оказалось, что мальчики и девочки, которые смотрели жестокий контент в раннем детстве, с большей вероятностью позже испытают «увеличение эмоционального стресса».