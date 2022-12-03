Не поздно ли уходить в IT в 40 лет

Как отметила Дмитриева, если вы хотите сменить профессию, то не стоит ждать — надо действовать. «Даже 35-45 лет считается востребованной возрастной вилкой в ИТ», — заявила эксперт.

По её словам, рекрутеры принимают решение о выборе кандидата не столько исходя из возраста, сколько глядя на навыки, знания, умения, софт-скилы, хард-скилы. Поэтому следует не бояться откликаться на вакансии.

По данным онлайн-университета Skypro, почти половина (48%) всех обучающихся на направлении Аналитик данных — представители возрастной категории 31-45. 18% людей — в возрасте от 36 до 45.