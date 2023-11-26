Вадефул предупреждает, что основные части вооруженных сил Германии едва ли смогут продержаться в бою всего два дня. В интервью агентству DPA он связывает эту тревожную ситуацию с недавними поставками оружия на Украину.

Признавая необходимость вооружения украинской армии, Вадефул в то же время подчеркивает катастрофические последствия военной неготовности Германии. Он критикует медленный прогресс в превращении бундесвера в эффективную боевую силу и указывает на отсутствие конкретных мер со стороны министра обороны Бориса Писториуса. Заказывая оборудование, Вадефул задается вопросом, почему немецкая армия до сих пор не получила существенного усиления.