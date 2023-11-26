Не продержатся и двух дней: боеготовность немецкого бундесвера пострадала из-за поставок УкраинеИ это серьезные проблемы
Откровения заместителя председателя фракции блока ХДС/ХСС в бундестаге, эксперта по вопросам обороны Йоханна Вадефула раскрывают поразительные недостатки в боеспособности бундесвера. Его слова, со ссылкой на ТАСС, передает Лента.ру.
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Вадефул предупреждает, что основные части вооруженных сил Германии едва ли смогут продержаться в бою всего два дня. В интервью агентству DPA он связывает эту тревожную ситуацию с недавними поставками оружия на Украину.
Признавая необходимость вооружения украинской армии, Вадефул в то же время подчеркивает катастрофические последствия военной неготовности Германии. Он критикует медленный прогресс в превращении бундесвера в эффективную боевую силу и указывает на отсутствие конкретных мер со стороны министра обороны Бориса Писториуса. Заказывая оборудование, Вадефул задается вопросом, почему немецкая армия до сих пор не получила существенного усиления.