Не прогнулись: за что Steam, Origin, PayPal и др. заблокировали в Индонезии

В соответствии с правилами, компании, считающиеся "частными поставщиками электронных систем", должны зарегистрироваться в правительственной базе данных, чтобы работать в стране, иначе им грозит общенациональный запрет. Индонезия дала компаниям срок до 27 июля, чтобы выполнить требования, и с тех пор запретила те компании, которые этого не сделали.

В результате запрета пользователи в Индонезии лишились возможности осуществлять платежи и даже играть в некоторые игры. Как отметил Дэниел Ахмад, старший аналитик Niko Partners, запрет затронул такие популярные игры и сервисы, как Origin, DOTA 2 и Counter-Strike.

Между тем, Apple, Microsoft, Google, Amazon, TikTok, Twitter, Netflix и Spotify зарегистрировались для получения лицензии еще на прошлой неделе, и все они доступны.

По данным Reuters, генеральный директор Kominfo Семюэль Абриджани Пангерапан сказал, что запрет будет снят, как только компании зарегистрируются в базе данных страны.