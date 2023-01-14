Не пропускайте приёмы пищи. Это опаснее для здоровья, чем мы думали

В исследовании участвовали 24 011 взрослых американцев старше 40 лет. Оказалось, что только один приём пищи в день был связан с более высоким риском смертности в целом. Пропуск завтрака был связан с более высоким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а пропуск обеда или ужина — с более высоким риском смертности от всех причин.

Также наблюдались проблемы у тех, кто ел все три приёма пищи, но они были недостаточно разнесены во времени. Также было показано, что два приёма пищи с разницей в 4,5 часа связаны с повышенным риском смерти от всех причин.