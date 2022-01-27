Не слишком ли уже поздно человечеству пытаться остановить глобальное потепление

По словам автора, уже сейчас люди могут наблюдать по всей планете негативные последствия глобального потепления. Причём со временем это влияние будет лишь усиливаться.

Сэр Дэвид Аттенборо в 2021 году отметил, что на самом деле сейчас уже поздно препятствовать процессу изменения климата. Поэтому человечеству придётся в некоторой степени к этому адаптироваться.