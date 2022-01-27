Не слишком ли уже поздно человечеству пытаться остановить глобальное потепление

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Не слишком ли уже поздно человечеству пытаться остановить глобальное потеплениеОтвечает эксперт BBC Science Focus Magazine
Сегодня уже заметны отрицательные последствия изменения климата. Это и аномальная жара, и ураганы, и многое другое. Но не поздно ли пытаться всё исправить? Об этом - в статье.
По словам автора, уже сейчас люди могут наблюдать по всей планете негативные последствия глобального потепления. Причём со временем это влияние будет лишь усиливаться.
Сэр Дэвид Аттенборо в 2021 году отметил, что на самом деле сейчас уже поздно препятствовать процессу изменения климата. Поэтому человечеству придётся в некоторой степени к этому адаптироваться.
Но всё же сделать кое-что можно. К примеру, сократить к 2030 году в сравнении с 2010-м выбросы парниковых газов настолько, чтобы температура в будущем повысилась на 1,5 °C. Тем более что существуют различные технологии, позволяющие снизить негативное воздействие выбросов на окружающую среду.
Источник: BBC Science Focus Magazine