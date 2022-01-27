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Не слишком ли уже поздно человечеству пытаться остановить глобальное потепление

Отвечает эксперт BBC Science Focus Magazine
Сегодня уже заметны отрицательные последствия изменения климата. Это и аномальная жара, и ураганы, и многое другое. Но не поздно ли пытаться всё исправить? Об этом - в статье.
Не слишком ли уже поздно человечеству пытаться остановить глобальное потепление

По словам автора, уже сейчас люди могут наблюдать по всей планете негативные последствия глобального потепления. Причём со временем это влияние будет лишь усиливаться.

Сэр Дэвид Аттенборо в 2021 году отметил, что на самом деле сейчас уже поздно препятствовать процессу изменения климата. Поэтому человечеству придётся в некоторой степени к этому адаптироваться.

Не слишком ли уже поздно человечеству пытаться остановить глобальное потепление

Но всё же сделать кое-что можно. К примеру, сократить к 2030 году в сравнении с 2010-м выбросы парниковых газов настолько, чтобы температура в будущем повысилась на 1,5 °C. Тем более что существуют различные технологии, позволяющие снизить негативное воздействие выбросов на окружающую среду.

Источник: BBC Science Focus Magazine
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