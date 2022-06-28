Не слушайте тех, кто призывает мыслить только позитивно, — грустить и думать полезно для человека

Своими опасениями поделились учёные, а их мнение публикует Science Alert. Возможно, самый распространённый совет позитивных психологов — ловить момент и жить настоящим. Это должно помочь быть более позитивными и избегать негативных эмоциональных состояний: сожаления, гнева и беспокойства.

Учёные же отметили, что выживание человека как вида во многом зависит от обучения и планирования. Так, сожаление, которое может заставить нас страдать при размышлении о прошлом, является незаменимым психическим механизмом для обучения на собственных ошибках, чтобы избежать их повторения. Беспокойство также важно, чтобы мотивировать нас сделать что-то, что неприятно сегодня, но может принести пользу или избавить от больших потерь в будущем. Гнев тоже полезен — защищает нас от злоупотреблений со стороны других и побуждает окружающих уважать наши интересы.

Более того, исследования показали, что негативное настроение в целом может быть весьма полезным, делая нас менее доверчивыми и более скептичными. Вывод: стоит позволять себе подумать и погрустить, а не стремиться всегда избегать негативных эмоций.

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