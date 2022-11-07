Не слышите людей, когда вокруг шумно? Это может быть связано с деменцией

В новом исследовании участвовали более 80 000 взрослых старше 60 лет. Оказалось, что те, у кого были проблемы со слухом в шумной обстановке, имели больший риск старческого слабоумия.

Но есть у исследования и положительная сторона: учёные говорят, что проблемы со слухом могут быть не просто симптомом деменции, но фактически фактором её риска. То есть это позволит предупредить людей до того, как начнётся какое-либо ухудшение.

Ещё одно интересное следствие из работы: около половины участников, которые плохо различали речь в шуме, сами не замечали каких-либо нарушений слуха, когда их спрашивали об этом.