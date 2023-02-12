Не стоит есть бананы на завтрак. Вот почему

И, как вы могли догадаться из заголовка, этот продукт - банан. Именно от него, по мнению диетолога, следует воздержаться на голодный желудок. Он объясняет это тем, что употребление бананов натощак может нарушить кислотно-щелочной баланс и вызвать больше проблемы.

Так, бананы хоть и содержат полезные для здоровья магний и калий, но употребление их натощак нарушает кислотно-щелочной баланс, что приводит к временному повышению щелочности крови.

Из-за чего существует возможность высвобождения кислотно-буферных соединений для восстановления баланса крови, но если этого не произойдет, то возможен сдвиг кислотно-щелочного баланса организма в сторону увеличения (ацидоз). или уменьшения кислотности (алкалоз).

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