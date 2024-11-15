Не тайванем единым: Япония вложит $65 млрд в отечественные полупроводники

Опубликовано 15 ноября 2024, 14:361 мин.
Не тайванем единым: Япония вложит $65 млрд в отечественные полупроводникиВсё лучшее в дом
Японское правительство планирует инвестировать около 65 миллиардов долларов в развитие своего сектора полупроводников и искусственного интеллекта. Инициатива будет действовать до конца десятилетия и, по прогнозам, привлечет около 104 миллиардов долларов инвестиций из государственного и частного секторов.
Основными получателями финансирования станут Rapidus, государственная фабрика чипов, основанная в ноябре 2022 года, а также другие поставщики чипов для ИИ. Rapidus, созданная при поддержке более 500 миллионов долларов от японского правительства и крупных технологических и автомобильных компаний, таких как SoftBank, Sony и NTT, станет ключевым элементом амбициозных планов Японии в области полупроводников.
Премьер-министр Японии Сигэру Ишиба подтвердил план финансирования, однако не уточнил, как он будет реализован, подчеркнув, что правительство не будет выпускать облигации для покрытия дефицита.