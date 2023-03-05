Не так уж романтично: в брызгах океана нашли бактерии из сточных вод

Существуют реальные риски для здоровья, связанные с бактериями из сточных вод. Среди них могут быть такие патогены, как кишечная палочка, сальмонелла и печально известные норовирусы, вызывающие желудочно-кишечные заболевания.

Однако до сих пор неясно, действительно ли бактерии, обнаруженные исследователями, заражают людей в этом районе. Теоретически они могут попасть в лёгкие людей, живущих вблизи прибрежных вод, особенно тех, кто в них плавает.