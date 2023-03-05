Не так уж романтично: в брызгах океана нашли бактерии из сточных вод

19:09, 05 марта 2023
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Не так уж романтично: в брызгах океана нашли бактерии из сточных водТам могут быть и патогены
Кажется, что очень приятно пройтись по океанскому берегу и ловить на своём лице брызги воды. Но, к сожалению, реальность непригляднее: в этих брызгах могут содержаться канализационные бактерии.
Фото: Unsplash
Существуют реальные риски для здоровья, связанные с бактериями из сточных вод. Среди них могут быть такие патогены, как кишечная палочка, сальмонелла и печально известные норовирусы, вызывающие желудочно-кишечные заболевания.
Однако до сих пор неясно, действительно ли бактерии, обнаруженные исследователями, заражают людей в этом районе. Теоретически они могут попасть в лёгкие людей, живущих вблизи прибрежных вод, особенно тех, кто в них плавает.