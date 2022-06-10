Не такая и анонимная: сколько уголовных дел с криптой возбудили в России за год

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Не такая и анонимная: сколько уголовных дел с криптой возбудили в России за годИ их все больше
За прошедший год в России возбудили на 40% больше уголовных дел, связанных с криптовалютами, достигнув 954 случаев, сообщают “Известия” со ссылкой на исследование компании по кибербезопасности RTM Group.
При этом отмечается, что большая часть этих преступлений была связана с оборотом наркотиков, отмыванием денег и организацией азартных игр.
Если же говорить не только об уголовных делах, то встречались и случаи требования “о взыскании неосновательного обогащения” при приобретении криптовалюты. Однако суды в таких разбирательствах, как правило, отказывают во взыскании примерно в пять раз чаще, объясняя это тем, что операции с криптовалютой — это зона высокого риска.
Касаемо затраченного электричества тоже есть данные. Так, за прошедший 2021 год россияне выплатили около 61,5 млн рублей по девяти гражданским делам, связанным с бездоговорным использованием электроэнергии для майнинга криптовалют.