Не такая и анонимная: сколько уголовных дел с криптой возбудили в России за год

При этом отмечается, что большая часть этих преступлений была связана с оборотом наркотиков, отмыванием денег и организацией азартных игр.

Если же говорить не только об уголовных делах, то встречались и случаи требования “о взыскании неосновательного обогащения” при приобретении криптовалюты. Однако суды в таких разбирательствах, как правило, отказывают во взыскании примерно в пять раз чаще, объясняя это тем, что операции с криптовалютой — это зона высокого риска.

Касаемо затраченного электричества тоже есть данные. Так, за прошедший 2021 год россияне выплатили около 61,5 млн рублей по девяти гражданским делам, связанным с бездоговорным использованием электроэнергии для майнинга криптовалют.