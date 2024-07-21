Не только ЕС и США: Нигерия оштрафовала Meta* на 220 миллионов долларов

FCCPC утверждает, что Metaнезаконно присваивала данные нигерийских пользователей без соответствующего согласия, навязывала политику конфиденциальности и несправедливо обращалась с нигерийскими пользователями по сравнению с пользователями в других регионах с аналогичным законодательством. По словам главы FCCPC Адаму Абдуллахи, политика Meta не предоставляла нигерийским пользователям реального выбора - управлять или отказываться от согласия на сбор и использование их персональных данных.

Абдуллахи подчеркнул, что поведение Meta* в течение долгого времени демонстрировало многочисленные и постоянные нарушения, включая злоупотребления и инвазивные практики.

Окончательное постановление обязывает Meta* принять меры по исправлению ситуации в соответствии с нигерийским законодательством.

Штраф стал результатом всестороннего 38-месячного расследования, проведенного в сотрудничестве с Комиссией по защите данных Нигерии.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена