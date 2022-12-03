Не только грипп: в России начался рост заболеваемости коронавирусом

00:38, 03 декабря 2022
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Не только грипп: в России начался рост заболеваемости коронавирусомОб этом сообщил министр Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о росте заболеваемости коронавирусом. Одновременно отмечается рост заболеваемости гриппом и ещё несколькими ОРВИ.
Фото: 100biografiy.ru
Министр порекомендовал вакцинироваться и минимизировать социальные контакты. Также Мурашко посоветовал заболевшим сразу уходить на больничный, чтобы не стать источником инфекции.
При этом, по словам главы Минздрава, эпидемиологическая ситуация в стране остаётся под контролем.
«Да, идёт рост заболеваемости, и подъём идёт заболеваемости COVID-инфекцией, идёт подъём заболеваемости гриппом, но также циркулирует ещё ряд вирусов, в целом подъём заболеваемости отмечаем в ряде субъектов», — заявил министр.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей КадуковТеги: