Не только грипп: в России начался рост заболеваемости коронавирусом

Министр порекомендовал вакцинироваться и минимизировать социальные контакты. Также Мурашко посоветовал заболевшим сразу уходить на больничный, чтобы не стать источником инфекции.

При этом, по словам главы Минздрава, эпидемиологическая ситуация в стране остаётся под контролем.

«Да, идёт рост заболеваемости, и подъём идёт заболеваемости COVID-инфекцией, идёт подъём заболеваемости гриппом, но также циркулирует ещё ряд вирусов, в целом подъём заболеваемости отмечаем в ряде субъектов», — заявил министр.