Наука и технологии
00:38, 03 декабря 2022
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Не только грипп: в России начался рост заболеваемости коронавирусом

Об этом сообщил министр Мурашко

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о росте заболеваемости коронавирусом. Одновременно отмечается рост заболеваемости гриппом и ещё несколькими ОРВИ.

Не только грипп: в России начался рост заболеваемости коронавирусом

Фото: 100biografiy.ru

Министр порекомендовал вакцинироваться и минимизировать социальные контакты. Также Мурашко посоветовал заболевшим сразу уходить на больничный, чтобы не стать источником инфекции.

При этом, по словам главы Минздрава, эпидемиологическая ситуация в стране остаётся под контролем.

«Да, идёт рост заболеваемости, и подъём идёт заболеваемости COVID-инфекцией, идёт подъём заболеваемости гриппом, но также циркулирует ещё ряд вирусов, в целом подъём заболеваемости отмечаем в ряде субъектов», — заявил министр.

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