Не только клетки в мозгу смогли формировать память

Исследователи воспроизвели «эффект разброса» — концепцию, согласно которой разнесенное обучение приводит к усилению памяти, — подавая химические сигналы через определенные промежутки времени на человеческие клетки. Разрозненные химические импульсы вызывали более сильную и длительную активацию гена памяти, чем при одновременном подаче сигналов.

Это открытие позволяет предположить, что способность формировать воспоминания может быть присуща не только мозгу, но и всем клеткам. Полученные результаты открывают новые возможности для улучшения обучения, улучшения памяти и лечения заболеваний, связанных с памятью. Кроме того, возникает вопрос о том, как другие части тела могут «запоминать» шаблоны, например, поджелудочная железа запоминает режим питания, чтобы регулировать уровень глюкозы в крови, или раковые клетки «учатся» после химиотерапевтического лечения.