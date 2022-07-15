Не только «лежать» и «сидеть»: учёные узнали, чему ещё можно обучить вашего пса

Новое исследование Университета Буффало показало, что собак даже не нужно обучать конкретному действию, чтобы они смогли повторить его по сигналу. То есть вместо «сидеть», можно просто сказать, например, «повтори» или «снова», и пёс повторит любое требуемое действие.

В ходе эксперимента трёх собак сначала обучили повторять определённое действие, в частности «крутиться» по команде. Затем псы выучили реплику «снова» и соответствующий жест — он давал им указание воспроизвести известное действие. В итоге исследователи должны были оценить, действительно ли собаки усвоили общую концепцию повторения недавних действий, или они просто выучили слово «снова» как новую команду для известных действий. Оказалось, что они вполне могут понять концепцию повторения.