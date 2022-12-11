Не только разрушать: ураганы в США помогли найти двухвековую реликвию

После обнаружения в прошлом месяце странного деревянно-металлического объекта длиной 24 метра, который появился из песка на берегу в штате Флорида, возникло множество теорий о том, чем он мог быть.

Было предположение, что это трибуны, установленные несколько десятилетий назад, когда на пляже проводились гонки NASCAR. Другие думали, что это могут быть остатки ушедшего в прошлое пирса.

На этой неделе тайна была раскрыта: группа археологов раскопала морское судно. "Это определенно корабль", - сказал археолог Чак Мейде. "Это реликвия ушедшей эпохи, и мы редко можем заглянуть в нее".

Погребенные тайны прошлого Флориды регулярно открываются благодаря смещению песка, приливам и отливам, а также сильным разрушениям, вызванным штормами. Если оно направлялось на север, то на затонувшем судне были фрукты”*, – сказал Мейде. “Если бы оно отправилось с севера, то, скорее всего, его грузом были бы промышленные товары”.