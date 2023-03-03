Не только в России, но и в США хотят жестче штрафовать компании за кибербезопасность

В документе приводятся примеры недавних атак с использованием программ-вымогателей, которые нарушали работу больниц, школ и других государственных служб. "Наша стратегическая среда требует современной и гибкой нормативно-правовой базы кибербезопасности", - говорится в документе.

Одна из инициатив - привлечение компаний к ответственности за уязвимости в их программном обеспечении или услугах. В рамках существующей правовой системы США эти компании часто сталкиваются с незначительными юридическими последствиями в случае утечек данных: “*мы должны начать перекладывать ответственность на те организации, которые не принимают разумных мер предосторожности для защиты своего программного обеспечения", - пишут законодатели.

В документе программы-вымогатели теперь реклассифицированы как “угроза национальной безопасности”. Ранее они рассматривались как “криминальная угроза”.