Не только в России, но и в США хотят жестче штрафовать компании за кибербезопасность

Не только в России, но и в США хотят жестче штрафовать компании за кибербезопасностьИ возложить на них больше ответственности
Администрация Байдена выступила за введение обязательств для производителей программного обеспечения и поставщиков услуг. Эксперты считают, что это попытка переложить бремя защиты киберпространства США на небольшие организации и частных лиц.
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В документе приводятся примеры недавних атак с использованием программ-вымогателей, которые нарушали работу больниц, школ и других государственных служб. "Наша стратегическая среда требует современной и гибкой нормативно-правовой базы кибербезопасности", - говорится в документе.
Одна из инициатив - привлечение компаний к ответственности за уязвимости в их программном обеспечении или услугах. В рамках существующей правовой системы США эти компании часто сталкиваются с незначительными юридическими последствиями в случае утечек данных: “*мы должны начать перекладывать ответственность на те организации, которые не принимают разумных мер предосторожности для защиты своего программного обеспечения", - пишут законодатели.
В документе программы-вымогатели теперь реклассифицированы как “угроза национальной безопасности”. Ранее они рассматривались как “криминальная угроза”.