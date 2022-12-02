Не "увольнение", а "неоплачиваемый отпуск": как Intel сэкономит $3 млрд

Ранее компания заявила, что сократит тысячи рабочих мест по всему миру в связи с инфляцией и замедлением рынка персональных компьютеров.

Скорее всего предложение будет сделано работникам производственного подразделения компании, где работает большинство из 5 000 ирландских сотрудников технологического гиганта.

В заявлении для Irish Examiner компания сказала: "Сохранение наших производственных талантов является ключевым элементом позиционирования Intel для долгосрочного роста. Программы добровольных отгулов дают нам возможность сократить краткосрочные расходы и предложить сотрудникам привлекательные варианты отгулов".

Напомним, что в октябре компания заявила, что будет сокращать рабочие места и снижать расходы на новые заводы в попытке сэкономить $3 млрд в следующем году. К тому же, как сообщило издание Business Post, компания надеется сэкономить до $10 млрд. к 2025 году.